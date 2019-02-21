شاهدوا.. مشاعل الشحي وزوجها يستفزان لجين عمران بسبب ريان جيلر

أشعلت الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس مواقع السوشيال ميديا وصفحات المواقع الإخبارية فور انتشار مقطع لهما ظهرا فيه مع الشاب الإماراتي ريان جيلر.

وعبر أحمد خميس وزوجته مشاعل الشحي عن إعجابهما الشديد بريان جيلر وبأخلاقه قائلاً:

“ولدنا الغالي… تعرف نفتخر لو تكون ولدنا؟”.

وأضاف: “إنت ألف أم وألف أب يتمنوك”.

وكان هدف الإماراتي أحمد خميس وزوجته مشاعل الشحي التنويه بحديثهما مع ريان جيلر للإعلامية السعودية لجين عمران بتعليق على الفيديو وجاء فيه: “هذا ردنا للإعلامية السعودية اللي هاجمت الولد المؤدب ريان جيلر. إنت ألف أب وأم يتمنوك تكون إبنهم وكل الفنانين يشهدون بذلك”.

ريان جيلر هو ريان آل حباس وهو معروف على مواقع السوشيال ميديا باسم ريان جيلر وقد صرح مراراً أنه ابن ريان جيلر عبر الميديا لتضع له الإعلامية لجين عمران حد بذلك من خلال إجاباتها عبر خاصية الأسئلة عبر الستوريز على انستقرام مشيرة أنها لا تعرفه ولا يقرب لها لا من قريب ولا من بعيد.