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شاهدوا.. مشاهد جنسية ساخنة في مسلسل تركي بطلها شاتاي أولسوي​ و​عيشا توران

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Çağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay oldu

​شاتاي أولسوي​ و​عيشا توران

يبدو ان مسلسل “​الحامي​” أو “المحافظ” سيثير الجدل جدا بعد عرضه، نظرا لتضمنه مشاهد جريئة بين البطلين ​شاتاي أولسوي​ و​عيشا توران​.

وصرّح أولسوي لإحدى الصحف التركية عن هذا الأمر قائلًا: “فعلنا ما يتطلبه السيناريو”، مشيرا الى ان هذه المشاهد طبيعية وتحصل عادة بين العشاق.

وتطرّق بالحديث عن شريكته في المسلسل عيشا قائلا: “عيشا محترفة جدًا”، واكّد ان هذا الأمر لم يسبب له مشاكل مع حبيبته.

وكشفت الصحيفة أن أولسوي يتقاضى عن الحلقة التي تبلغ مدتها 45 دقيقة مبلغ 65 ألف ليرة تركية فيما عيشا تتقاضى مبلغ 40 ألف ليرة تركية.Çağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay oldu

Çağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay olduÇağatay ile Ayça'nın bu sahnesi olay oldu

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