شاهدوا.. مشاهير رحلوا فى سن الشباب وخلفوا ورائهم أعمال فنية مهمة

بحسب موقع “قيادي” هؤلاء النجوم ماتوا في عمر الشباب وخلفوا ورائهم أعمال فنية مهمة:

-الفنانة اللبنانية سوزان تميم توفيت وهي في عمر 31

-الفنانة السورية راندة مرعشلي توفيت في سن 39 عاماً

-المطرب عمر خورشيد توفي وهو في سن 36 عاماً

-المطرب سيد درويش توفي وهو في سن 31 عاماً

-الفنان اللبناني الشاب عصام بريدي توفي في سن 35 عاماً في حادث سير

-المخرج اللبناني يحيى سعادة توفي في عمر 35 عاماً

-الممثلة المصرية ليليان فيكتور كوهين المشهورة بكاميليا توفيت وهي في سن 31 عاماً

-الفنانة المصرية هالة فؤاد توفيت في سن 35 عاماً

توفيت المطربة السورية أسمهان في سن 27 عاماً في حادث سيارة

-المطربة التونسية ذكرى توفيت في سن 37 عاماً