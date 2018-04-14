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شاهدوا.. مشاهير رحلوا فى سن الشباب وخلفوا ورائهم أعمال فنية مهمة

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شاهدوا.. مشاهير رحلوا فى سن الشباب وخلفوا ورائهم أعمال فنية مهمة

شاهدوا.. مشاهير رحلوا فى سن الشباب وخلفوا ورائهم أعمال فنية مهمة

بحسب موقع “قيادي” هؤلاء النجوم ماتوا في عمر الشباب وخلفوا ورائهم أعمال فنية مهمة:

-الفنانة اللبنانية سوزان تميم توفيت وهي في عمر 31

-الفنانة السورية راندة مرعشلي توفيت في سن 39 عاماً

-المطرب عمر خورشيد توفي وهو في سن 36 عاماً

-المطرب سيد درويش توفي وهو في سن 31 عاماً
-الفنان اللبناني الشاب عصام بريدي توفي في سن 35 عاماً في حادث سير

-المخرج اللبناني يحيى سعادة توفي في عمر 35 عاماً

-الممثلة المصرية ليليان فيكتور كوهين المشهورة بكاميليا توفيت وهي في سن 31 عاماً

-الفنانة المصرية هالة فؤاد توفيت في سن 35 عاماً

توفيت المطربة السورية أسمهان في سن 27 عاماً في حادث سيارة

-المطربة التونسية ذكرى توفيت في سن 37 عاماً

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