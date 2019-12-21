شاهدوا.. مشتركة مغربية في “ذا فويس” تركية تثير جدلاً حول “العنصرية”

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من مشاركة شابة مغربية تدعى ابتسام توفيق في النسخة التركية من برنامج “ذا فويس”، وذلك في المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أدت أغنية “مشاعر” للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً بين المتابعين، كون لم يستدر أحد من المدربين لها بسبب العنصرية لأنّها غنت بالعربية بحسب ما أشارو، فيما دافع البعض الآخر معتبرين أنّ صوت المشتركة المغربية أقل من العادي ولا يستحق أن يلتفت له الحكام، وأنه سبق لمشتركين أن أدوا أغاني عربية للفنان عمرو دياب وفيروز والتفت لهم الحكام.

وبعد إنتهاء إبتسام من الأغنية، طلبت من لجنة التحكيم التي تضم المغني مراد بوز وهاديسا أن تؤدي أغنية باللغة التركية، واختارت أغنية مسلسل “اشرح لهم أيّها البحر الأسود”.

لكن الأمر لم يفلح أيضاً، وفي ردّها على أسئلة المدربين، قالت إنها حضرت إلى تركيا خصيصاً لتشارك في البرنامج، وإنها تعلّمت اللغة التركية من الأغاني والمسلسلات. ونصحها مراد بوز أن تعود مجدداً الموسم المقبل لتشارك في البرنامج، وأن لا تكون مترددة أثناء الغناء.