تصدر مشهد إغتصاب “بودا” الذي يؤدي شخصيته الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ لـ”لؤلؤ” التي تؤدي شخصيتها الممثلة المصرية ​مي عمر​ في المسلسل الذي يحمل إسم شخصيتها مواقع التواصل الإجتماعي.



وكان لافتاً للكثيرين التعليق الذي كتبه الشرنوبي بعد عرض المشهد، إذ مازح المتابعين معبراً عن ندمه لما قام به، ونشر عبر صفحته الخاصة صورة مركبة له مع عمر من كواليس المشهد، وعلّق بالقول:”غلطة و ندمان عليها”.

وبدوره ردّ الممثل المصري ​أحمد زاهر​ الذي يشارك في بطولة العمل أيضاً ويؤدي دور زوج مي عمر قائلأً للشرنوبي:”لا الكلام ده تضحك بيه على حد غيري يا بودا، مش هتهرب من عقاب طارق نصار، العقاب جاي يا بودا”.















