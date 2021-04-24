أثارت الجدل الحلقة الجديدة من مسلسل “​فتاة النافذة​” بشكل واسع والتي عُرض فيها مشهد لفحص العذرية للممثلة ​بورجو بيريجيك​. وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور والمتابعون مع المشهد وكانت الإنتقادات تعتبر أن فحص العذرية هو إهانة للمرأة ولكرامتها واعترضوا على تصوير المشهد. وكانت ​هازال كايا​ قد رفضت سابقاً تصوير نفس المشهد خوفاً من تفسير الأمر وكانه عادي وطبيعي للمجتمع وقد أثنى الجمهور على موقفها وشجاعتها.



يذكر أن قصة مسلسل “فتاة النافذة” تدور حول شخصية شابة جميلة إسمها نالان تبناها رجل وإمراة مسنان وأخفيا عنها الحقيقة. ولم تتمكن نالان من أن تعيش أي قصة حب مع أحد الى أن يتقدم نجل مالك الشركة التي تعمل فيها للزواج بها بإصرار من والده فيوافق الشاب مرغماً لأنه يعيش قصة حُب مع إمرأة متزوجة تكبره بعدة سنوات ولها أطفال.























