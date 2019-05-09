شاهدوا مشهد لـ سعاد عبد الله في “أنا عندي نص” يثير أزمة في الكويت

أثار مشهد للممثلة ​الكويت​ية ​سعاد عبد الله​ في مسلسل “​أنا عندي نص​”، أزمة في الكويت، حيث تضمن المشهد زيارة عبد الله لمقبرة والدها السني، ثم زيارة مقبرة والدتها الشيعية.

واعترضت الرقابة في الكويت بشدة، وقامت بحذف المشهد من المسلسل، وإعتبرته مساس بحرمة المقابر.

وأصدرت الرقابة الكويتية ووزارة الإعلام بياناً توضيحياً جاء فيه: “تم حذف مقطعين من مقبرتين من مسلسل “أنا عندى نص” التى تمس حرمة المقابر. وحرصاً من وزارة الإعلام على مراعاة العادات المتوارثة والأعراف المرعية المستوحاة من ديننا الحنيف، وعدم الخوض فيما يمكن أن تثيره بعض المشاهد من مفاهيم خاطئة، فقد تم حذف المشاهد المتعلقة بأحكام الجنائز والمقابر، والتي رأى الرقيب بأنها لا تؤثر على مضمون العمل وسياقه الفني”.