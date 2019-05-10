شاهدوا.. مشهد من مسلسل خليجي بملابس كاشفة واحتضان يتسبب بصدمة لمشاهديه!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أثار الكثير من الجدل من مسلسل “دفعة القاهرة” الذي يعرض في الموسم الرمضاني.

وتظهر في المقطع إحدى الممثلات، وهي تغرق في النهر مرتدية ملابس كاشفة فيما يسارع المذيع السعودي مهند حمدي (أول تجربة تمثيلية) إلى إنقاذها محتضناً إياها.

وتعرض المشهد لموجة واسعة من الانتقادات حيث اعتبر معظم المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على “إنستغرام” أنه جريء جداً ولا يناسب أجواء شهر رمضان.

ويشار إلى أن مؤلفة المسلسل هبة مشاري حمادي تواجه أيضاً تهمة اقتباس فكرة العمل من رواية للكاتب الراحل غازي القصيبي.

ورداً على ذلك نشرت على حسابها على “إنستغرام” نصاً جاء فيه: “قبل أي شيء أنا سعيدة جداً… واعتدت على التنمر والقذف والاتهامات. والمشلكة أن الذين يرمونني بتهمة “شقة الحرية” لم يكلفوا أنفسهم متعة قراءتها أو مشاهدتها كمسلسل في التسعينات وهي موجودة في اليوتيوب. إنما هو اجترار لجملة خرجت من رأس جاهل بالعملين فلا يوجد تناص حواري أو زمني أو حدثي أو درامي”.

وأضافت: “كل من اتهمني يدين نفسه، لا يدينني بل يسعدني بثقل العمل على قلبه. فإني أعيذ قلبي بالله البصير من الرد وسأكتفي بالأجر”.

ويذكر أن أحداث المسلسل تدور في دائرة حياة طلاب وطالبات خليجيين، كانوا يتابعون دراستهم في القاهرة في حقبة الخمسينات.

وتولى إخراجه على العلي ويضم وجوهاً بارزة مثل بشار الشطي وفاطمة الصفي وحمد أشكناني وخالد الشاعر ونور الشيخ ونور الغندور ولولوة الملا ومهند حمدي ومرام البلوشي.