شاهدوا مصالحة بين باسم ياخور وأيمن رضا.. خمنوا حجم ثروة الأخير!

شهدت حلقة أمس من برنامج ” أكلناها “الذي استضاف فيه النجم السوري باسم ياخور مقدم البرنامج زميله النجم أيمن رضا مصالحة بين النجمين بعد عتاب بعد ان طلب ايمن إقفال نقاش طويل بينهما حول مفهوم الصداقة في الوسط الفني وعدم بث هذا الحديث خلال عرض الحلقة كونها مسجلة منذ مدة وتم بثها ليل امس .

وجاء النقاش بعد أن وجه باسم سؤال لأيمن قال فيه : ” لماذا لا تجلس في المقاهي التي يرتادها الفنانين .. هل لأنك ترى نفسك أعلى شأناً منهم .. أم برأيك انه وسط كاذب .. أم تحس ان الفن ظلمك وأنك باي لحظة تراهم فيها يستفزونك ويذكرونك بالخيبة ؟

وكان جواب أيمن أنه لا يوجد صداقة في الوسط الفني وقال : سبب نجاح الفن هو الحب وسبق وأن قلت أن سبب تدهور بقعة ضوء بعد الجزأين الأول و الثاني هو عدم وجود الحب وحينها وصلني كلام بأنك قلت عني رومانسي .. وطبعاً لم أخذ بهذا الكلام ” .

وأضاف أيمن : ” نحن في مكان لا نستطيع أن نصنع فيه صداقات و لا محبة فلا اتواجد فيه لأني تربيت على الحب ” .

ليقاطعه باسم بالقول : لا ليس صحيح هناك صداقات في الوسط الفني “.

ليرد أيمن : ” شوف يا باسم إذا كانت صداقتي أنا وأنت لم تستمر فكيف سيكون هناك صداقة في الوسط الفني ولنكن صريحين مع الجمهور أنت سافرت منذ حوالي ثمان سنوات وخلال تلك المدة كلمتني ثلاث مرات فقط ” .

ليرد باسم بالقول : ” لا ليس صحيحاً أنا تكلمت معك أكثر من ثلاث مرات بكثير واجتمعنا بالعمل أيضاً ” .

ليرد أيمن : نحن في هذه المهنة لسنا مطالبين بأن يكون هناك صداقات بيننا بل المهم ان يجمعنا الحب لأنه عندما يجمعنا الحب تبنى الصداقات و الأخوة و العمل الجماعي الجميل ” .

وازداد التوتر في الحلقة عندما قال باسم : أنا لدي أصدقاء مقربين في الوسط الفني لم أنقطع عنهم ومنهم الراحل نضال سيجري الذي كان أخاً حتى آخر يوم من حياته وكذلك المخرج الليث حجو ” .

وليجيبه أيمن : ” لا نريد أن نضحك على الجمهور .. بينك وبين الليث حجو ليس صداقة بل هو مصلحة مشتركة وعمل لأنكم تتواجدان معاً دائماً “.

ليحاول باسم أن يوضح لأيمن أن الليث قدم الكثير من الأعمال التي لم يكن باسم متواجداً فيها .

وهنا طالب ايمن بإنهاء النقاش وعدم عرضه في الحلقة ليسأله باسم إن كان الأمر قد استفزه وليجيبه ايمن : ” لم تستفزني بل أنت تكذب عليّ “.

ويتابع أيمن : ” من يعرفك قبل الليث أم أنا .. ليجيب باسم : ” أنت ” .. ويتابع أيمن : ” في السنة الثانية ألم ننفصل أنا وانت لأنك أصبحت أنت و المخرج الليث حجو مطالباً بتسكير الموضوع وإنهاء الحلقة “.

وعندها قام أيمن وباسم بمصافحة بعضهما و طلبا أن يتم البدء بصفحة جديدة وينتهي كل ما سبق .

وقبل ذلك قال أيمن في رده على سؤال حول حجم ثروته إن كان يتعدى المليون أو المليونين دولار : ” أنت تعرف ان همنا كفنانين هو امتلاك منزل وأن ما فعلته أني اشتريت أربعة منازل ربما قيمتها حوالي المليون دولار أمام الكاش فلا يتعدى ال 20 ألف دولار وأنا أعيش على مبدأ أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ” .

وعن التعليق الذي نشره أيمن عن استلام الفنانات للجوائز رغم أنهن لا يقدمن أعمال ومن أكثر فنانة تستفزه بذلك قال أيمن : ” نسرين طافش لأنها ممثلة جيدة جداً ولكنها دائماً متواجدة في التكريمات و حفلات الافتتاح لكن بالمقابل ليس لديها أعمال بالمقابل “.

يشار إلى أن باسم وأيمن التقطا صورة سوية بعد تسجيل الحلقة بفترة .