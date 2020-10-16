حل الفنان مصطفى قمر وابنه تيام ضيفان على برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة CBC.

تحدث مصطفى قمر عن حب الفتيات لابنه تيام، قائلا إنه رغب في مرة أن يزوره في المدرسة، فنصحه ابنه إياد أن يذهب إلى المدرسة، وسيجد تيام واقفا وسط تجمع للبنات.

أضاف أنه يتلقى تعليقات ورسائل من المعجبات حين ينشر صورة تجمعه مع ابنه تيام، يطلبن فيها خطبته، وهو ما أصبح أمرًا معتادا له.

كشف مصطفى قمر أن هناك اختلاف بين طريقة التعبير عن الإعجاب بين جيله وجيل ابنه، حيث كان يحضر لها وردة للتعبير عن مشاعره، وكانت الفتاة تحتفظ بها داخل أوراق كتبها، فيما قال تيام إنه يعبر عن إعجابه بأي فتاة عن طريق مراسلتها عبر Instagram بعد متابعة حسابها.