شاهدوا.. مصوّر باباراتزي يسرق صوراً لطفل بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

إستطاع مصوّر باباراتزي من ان يسرق صوراً لطفل الثنائي التركي الشهير ​فهرية أفجين​ و​بوراك أوزجيفيت​ وذلك من داخل الفيلا التي إستأجرانها مؤخراً في منطقة بودروم لقضاء العطلة الصيفية.

ونشرت عدداً من الصحف التركية هذه الصور التي إلتقطها المصّور والتي تنوعت بين صور للثنائي بينما كانا يقضيان وقتاً في بركة السباحة، فيما ظهر بوراك في بعضها الآخر وهو يلتقط صوراً لفهرية وهي تستلقي أمام البركة.

وبالنسبة لطفلهما، فقد ظهر في بعض الصور بينما تحمله مربيته الخاصة وتقف فيه خلف النافذة.

يُذكر أن الزوجين استقبلا مولودهما كاران في الـ 14 من نسيان/إبريل الماضي في مستشفى أمريكي

اللافت كان في صور فهرية الوزن الزائد الذي اكتسبته بسبب الحمل وعدم استعادة رشاقتها حتى الآن.

