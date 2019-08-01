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شاهدوا معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. وتصرفه يثير الجدل؟

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تعرض الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ لموقف محرج خلال إحيائه لحفله الثاني ضمن مهرجانات إهدن الدولية بالأمس، وجاء ذلك بعد أن إقتحمت معجبة كانت حاضرة في الحفل المسرح بينما كان يغني أغنيته “قولي أحبك” وبدأت تتمايل وترقص امامه.

وللافت أكثر كانت ردة فعل الساهر بحسب شهود عيان كانوا في الحفل، الذين قالوا أنه تركها ترقص على المسرح وأكمل غنائه، ثمّ أمسك بيدها وأنزلها عن المسرح بكل هدوء.
وتفاعل المتابعون مع تصرفه هذا بشكل كبير، إذ أثنوا على لباقته ولطافته في التصرف مع هكذا موقف.

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر كان أغنية “صباح الخير يا هانم”، من كلمات كريم العراقي ومن ألحان طلال وتوزيع فاضل فالح.

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