تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، ظهرت فيه الناشطة السعودية هند القحطاني، عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” وقد اعتمدت على الظهور بدون “فلتر” الذي يغير من شكلها أمام المتابعين عندما تظهر في مواقع التواصل.

وأحدث ظهور هند القحطاني بدون “فلتر” تفاعلًا واسعًا، حتى إنها تصدرت التريند على مستوى السعودية بعدما تم إطلاق هاشتاغ يحمل اسمها #هند_القحطاني وسط تغريدات ساخرة بالآلاف، خاصة بعدما شبهها البعض بالفنانة العالمية الشهيرة ديمي مور.



وأظهر المقطع هند القحطاني وهي تتحدث مع بعض الأشخاص أمامها، ثم ضحكت بطريقة عفوية وقد ارتدت ملابس عبارة عن بنطلون مخطط بالأبيض والأسود وبلوزة خضراء اللون، وبادلها من معها الضحكات، وذلك على غير العادة، لا سيما وأنها تعتمد في إطلالاتها الأخيرة على الظهور وهي ترتدي أنواعًا من الفساتين المختلفة.

وأبدى العديد من المتابعين اندهاشهم من هند القحطاني، بسبب اعتمادها على الفلاتر في مواقع التواصل الاجتماعي عندما تظهر في أي مقطع فيديو، مؤكدين أنها أخفت ملامحها الجمالية التي تتمتع بها، بسبب “الفلتر” وأنها وهي على طبيعتها تبدو أجمل.

وبينما شبهها البعض بالنجمة العالمية ديمي مور، إلا أن البعض اعترض على الأمر، وسخر من ذلك؛ بأن ديمي مور لو علمت ذلك لانتحرت، فيما قال آخرون إن الفلاتر تستر مراحل تقدمها في العمر، وإنها لا بد أن تفعل ذلك كي لا تظهر بشكل المرأة العجوز.

وجاء في تعليقات المتابعين: “تشبه مين ؟؟؟ والله ان الفلتر ساترها والكبر بابن فيها من غيرو”، وظهرت على حقيقتها”، و”هند القحطاني رفعت راس الخليج بجمالها”، و”كم اعطتكم هند عشان تمدحونها”، و”ليش تضلمون ديمي مور”، و”فعلا فيها لمحه وبصراحه اجمل بكثييير بدون فلتر.. حسبي الله على اللي اخترع الفلاتر”، و”حرام ديمي مور بتنتحر لو عرفت”.