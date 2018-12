شاهدوا “مقاطعة حفلة أحلام” في السعودية بقوة.. والسبب!!

View this post on Instagram

.. قبل كل شي بدي وجه تحية كبيرة للشعب السعودي اللي بيقدر بسرعة البرق يوصل هاشتاغ للصدارة ويغير بمجرى الأمور ويقلب الموازين 👏👏👏 #مقاطعة_حفلة_احلام هو هاشتاغ تصدر السعودية وبعض الدول العربية بعد ان أعلنت #احلام عن موعد حفلها الأول في الرياض بتاريخ 21/12/2018 اي غداً. ولكن المليييكة ما كانت حاسبة حساب السعودين المعارضين لها. فشن السعوديون عليها حملة على تويتر لإلغاء حفلها وذلك بسبب معارضتها سابقها لقرار سماح القيادة للمرأة السعودية. السعوديات والسعوديين ما قبلوا انها تغني احلام بأرضهم بعد ان أهانت المرأة السعودية، واستطاعوا ان يمنعوها وألغوا حفلها 💪💪 تحية لكم ولإصراركم ولكرامتكم ✌ #شرطة_المشاهير