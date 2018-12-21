شاهدوا “مقاطعة حفلة أحلام” في السعودية بقوة.. والسبب!!

بعد أن أعلنت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن حفلة تخص النساء فقط في المملكة العربية السعودية وتحديدا في “جازان”، شنّ العديد من السعوديين والسعوديات هجوما على أحلام تحت هاشتاغ “مقاطعة حفلة أحلام”.

وجاء هذا الهجوم بعد أن سبق وأكّدت أحلام بمنشور على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معارضتها لقرار السماح للمراة السعودية بالقيادة.

بدورهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعارضون “من عارضوا فكرة حفل أحلام في السعودية”، نشروا صورا لتصريحات أحلام السابقة حول هذا الموضوع، من بينها: “هههه يا عمري تعرفون وش احس به أني أكيد الملكة وان موضوع السواقة في السعودية أنا اللي منعته هههه واي بطني مساكين”.

ومن بين التعليقات التي وردت من قبل المتابعين: “لا هلا ولا مرحبا بذا الوجه، إلغاء حفلتها مطالب لكل بنت سعودية عندها كرامة وعزة”.