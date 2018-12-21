شاهدوا “مقاطعة حفلة أحلام” في السعودية بقوة.. والسبب!!

بعد أن أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن حفلة تخص النساء فقط في المملكة العربية السعودية وتحديدا في “جازان”، شنّ العديد من السعوديين والسعوديات هجوما على أحلام تحت هاشتاغ “مقاطعة حفلة أحلام”.
وجاء هذا الهجوم بعد أن سبق وأكّدت أحلام بمنشور على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معارضتها لقرار السماح للمراة السعودية بالقيادة.
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.. قبل كل شي بدي وجه تحية كبيرة للشعب السعودي اللي بيقدر بسرعة البرق يوصل هاشتاغ للصدارة ويغير بمجرى الأمور ويقلب الموازين 👏👏👏 #مقاطعة_حفلة_احلام هو هاشتاغ تصدر السعودية وبعض الدول العربية بعد ان أعلنت #احلام عن موعد حفلها الأول في الرياض بتاريخ 21/12/2018 اي غداً. ولكن المليييكة ما كانت حاسبة حساب السعودين المعارضين لها. فشن السعوديون عليها حملة على تويتر لإلغاء حفلها وذلك بسبب معارضتها سابقها لقرار سماح القيادة للمرأة السعودية. السعوديات والسعوديين ما قبلوا انها تغني احلام بأرضهم بعد ان أهانت المرأة السعودية، واستطاعوا ان يمنعوها وألغوا حفلها 💪💪 تحية لكم ولإصراركم ولكرامتكم ✌ #شرطة_المشاهير
بدورهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعارضون “من عارضوا فكرة حفل أحلام في السعودية”، نشروا صورا لتصريحات أحلام السابقة حول هذا الموضوع، من بينها: “هههه يا عمري تعرفون وش احس به أني أكيد الملكة وان موضوع السواقة في السعودية أنا اللي منعته هههه واي بطني مساكين”.
ومن بين التعليقات التي وردت من قبل المتابعين: “لا هلا ولا مرحبا بذا الوجه، إلغاء حفلتها مطالب لكل بنت سعودية عندها كرامة وعزة”.