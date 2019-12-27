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شاهدوا.. مقتل مغني راب كندي في هجوم مسلح ليلة عيد الميلاد

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Rapper Bvlly dead at 24 after shooting in his native Toronto

أدى هجوم بالأسلحة النارية في ولاية اونتاريو ليلة الثلاثاء في 24 كانون الأول وهي ليلة عيد الميلاد إلى مقتل مغني الراب الكندي بيفلي عن عمر يناهز الـ24 عامًا وفق ما أعلنت شرطة مدينة دورهام.

وقد أصدرت الشرطة بيانًا صحفيًا أعلنت فيه وفاة مغني الراب الكندي بيفلي واسمه الحقيقي ​جاكوار ستيوارت​ وذلك بعد تلقيه عدة أعيرة نارية في هجوم ناري مسلح شنته جهة مجهولة الهوية على ولاية أنتاريو الكندية، وأن الشرطة قد تلقت بلاغًا من سكان المكان عن سماع دوي اعيرة نارية فتوجهت على الفور لمكان الحادث، وفق ما أفادت صحيفة “فوكس نيوز” الأميريكية.

وأكدت الشرطة أنه تم الإعلان عن وفاة بيفلي داخل مسرح الأحداث حيث توفي على الفور، وقام أفراد من الشرطة ووحدة القتل الجنائي بالسيطرة على المكان وإغلاقه كمسرح للجريمة من أجل جمع المزيد من الأدلة الجنائية الموجودة في مكان الحادث ولمعرفة تفاصيل أكثر عن طبيعة الهجوم الذي أودى بحياه مغني الراب الشاب.
إشارة إلى أن مغني الراب الكندي بيفلي كان بيفلي، كان فنانًا صاعدًا في موسيقى الهيب هوب حيث كان يحاول بناء اسمه كفنان مستقل يتمتع بسمعة طيبة وأغاني مميزة، إشتهر في بداية عام 2018 بعد إصدار أغنيته الشهيرة No Light Bag في شهر أيلول وبعدها أصدر اغنية Made in Austria والتي حققت صدى واسعاً منذ صدورها في شهر سبتمبر لعام 2019.Jahquar Stewart died

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