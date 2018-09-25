الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. مكسيم خليل يحضُر وحيداً مهرجان الجونة وزوجته تغيب عن عرض فيلمها.....

شاهدوا.. مكسيم خليل يحضُر وحيداً مهرجان الجونة وزوجته تغيب عن عرض فيلمها.. لهذا السبب!

بواسطة -
0 136
maxim khalil ll0 wife sawsan arshid

شاهدوا.. مكسيم خليل يحضُر وحيداً مهرجان الجونة وزوجته تغيب عن عرض فيلمها.. لهذا السبب!

حضر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ فاعليات ​مهرجان الجونة السينمائي الدولي​ المقامة حالياً وذلك لحضور عرض فيلم ” ​يوم أضعت ظلي​ ” الذي تقوم ببطولته زوجته ​سوسن أرشيد​.maxim khalil ll0

ولكن كان لافتاً غياب أرشيد وعدم حضورها الحفل، حيث أنها لم تحصل على تأشيرة دخول إلى مصر إضافة إلى كل فريق العمل بمن فيهم المخرجة سؤدد كنعان.

وكانت علّقت كنعان على الموضوع حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنها لا تعرف السبب الحقيقي وراء حجب التأشيرات في وقت زارت فيه معظم الدول وحصد الفيلم جائزة في مهرجان البندقية قبل عشرة أيام.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.