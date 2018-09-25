شاهدوا.. مكسيم خليل يحضُر وحيداً مهرجان الجونة وزوجته تغيب عن عرض فيلمها.. لهذا السبب!

حضر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ فاعليات ​مهرجان الجونة السينمائي الدولي​ المقامة حالياً وذلك لحضور عرض فيلم ” ​يوم أضعت ظلي​ ” الذي تقوم ببطولته زوجته ​سوسن أرشيد​.

ولكن كان لافتاً غياب أرشيد وعدم حضورها الحفل، حيث أنها لم تحصل على تأشيرة دخول إلى مصر إضافة إلى كل فريق العمل بمن فيهم المخرجة سؤدد كنعان.

وكانت علّقت كنعان على الموضوع حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنها لا تعرف السبب الحقيقي وراء حجب التأشيرات في وقت زارت فيه معظم الدول وحصد الفيلم جائزة في مهرجان البندقية قبل عشرة أيام.



