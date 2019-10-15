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شاهدوا.. ممثلة خليجية تكشف عن تعرض إبنها للطعن في المدرسة

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hanadi alkandari

كشفت الممثلة الكويتية ​هنادي الكندري​ عن تعرض إبنها للطعن من قبل زملائه في المدرسة، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تحدثت فيه عن ما جرى، مشيرةً إلى أنهم قاموا برفع قضية وأنه يتم أخذ الإجراءات القضائية.
وأضافت أن من قاموا بطعن إبنها ما زالوا يذهبون إلى المدرسة بشكل طبيعي، وان المسؤولين في المدرسة لم يتخذوا ضدّهم أي إجراءات كون الحادثة وقعت خارج حرمها.
واستغربت الكندري كون نظام المدراس الخاصة أفضل منه في المدراس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

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