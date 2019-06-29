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شاهدوا.. ممثلة شهيرة تظهر بإطلالة غريبة بعد سيلان ماكياج عينيها

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salma hayekk

نشرت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك على حسابها على “إنستغرام” صورة لها بدت فيها بإطلالة غريبة جداً.

وظهرت بملامح مخيفة وهي تنظر إلى وجهها في المرآة حيث لوحظ سيلان ماكياج عينيها.

وعلقت على ذلك بطريقة طريفة حيث توجهت إلى المتابعين بالسؤال: “كيف ترون ماكياجي؟”.

 

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Qué tal está mi maquillaje? How’s my makeup? Mon maquillage ça va? 💄 @amazonprimevideo #blissmovie #mikecahill #makeup #behindthescenes #makeuptutorials #bliss #blueeyeshadow

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on

وتفاعل معها عدد كبير جداً من هؤلاءوتراوحت آراؤهم بين من اعتبروا أنها تبدو جميلة في كل حالاتها ومن رأوا أن شكلها مخيف.

وتبين من خلال فيديو نشرته أن الصورة التقطت بعد انتهائها من تصوير أحد مشاهدها في عمل جديد وأن سبب سيلان ماكياجها هو بكاؤها في المشهد.

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