شاهدوا.. ممثلة شهيرة تظهر بإطلالة غريبة بعد سيلان ماكياج عينيها

نشرت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك على حسابها على “إنستغرام” صورة لها بدت فيها بإطلالة غريبة جداً.
وظهرت بملامح مخيفة وهي تنظر إلى وجهها في المرآة حيث لوحظ سيلان ماكياج عينيها.
وعلقت على ذلك بطريقة طريفة حيث توجهت إلى المتابعين بالسؤال: “كيف ترون ماكياجي؟”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Qué tal está mi maquillaje? How’s my makeup? Mon maquillage ça va? 💄 @amazonprimevideo #blissmovie #mikecahill #makeup #behindthescenes #makeuptutorials #bliss #blueeyeshadow
وتفاعل معها عدد كبير جداً من هؤلاءوتراوحت آراؤهم بين من اعتبروا أنها تبدو جميلة في كل حالاتها ومن رأوا أن شكلها مخيف.
وتبين من خلال فيديو نشرته أن الصورة التقطت بعد انتهائها من تصوير أحد مشاهدها في عمل جديد وأن سبب سيلان ماكياجها هو بكاؤها في المشهد.