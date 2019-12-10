فاجأت الممثلة الكويتية فوز الشطيالجمهور بحفل زفافها، كونها لم تعلن عن الموضوع من قبل، وتداول عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من إطلالتها في الحفل، الذي بدا واضحاً تميّزه بالثراء الفاحش.
وعلّق الكثير منهم على أجواء الحفل، إذ وصفوه بالأسطوري، والذي حضره مجموعة من الفنانين الكويتيين، وتألقت العروس خلاله بإطلالتين الأولى، اختارتها أن تكون تقليدية تراثية ولكن أكثر ما لفت فيها المصوغات الذهبية الضخمة التي تزيّنت بها، والثانية بالفستان الأبيض، مع مجوهرات مرصعة بالماس زينت عنقها وشعرها.
شاهدوا.. ممثلة كويتية تتزوج فجأةً بحفل زفاف أسطوري تميّز بالثراء الفاحش
فاجأت الممثلة الكويتية فوز الشطيالجمهور بحفل زفافها، كونها لم تعلن عن الموضوع من قبل، وتداول عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من إطلالتها في الحفل، الذي بدا واضحاً تميّزه بالثراء الفاحش.