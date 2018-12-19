شاهدوا.. ممثلة كويتية ​شهيرة تتعرض لاختراق حسابها البنكي من الهند

كشفت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ انها تعرضت لعملية اختراق لحسابها البنكي من أحد الأشخاص في الهند.

واشارت الفضالة الى ان المصرف اتخذ بعض الاجراءات الأمنية التي تعالج المشكلة، كما اوقف البطاقة عن العمل كي لا يتمكن المقرصن من سحب المال من حسابها.

فضالة نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قالت فيه التالي: “أول مشوار هعمله إني هروح البنك.. عشان قبل يومين كان يجيلي مسجات غريبة من بنك الخليج”.



“وبعدين لقيت حدا من البنك بيدق علي ويسألني أنتي في الديرة قولتله آه.. قالي صار عملية اختراق لحسابك من الهند.. ما في عندك حدا في الهند يسحب من حسابك قولتله لا.. قالي خلاص إحنا قفلنا الكارت وبقي تعالي تاخدي البطاقة الجديدة من البنك”.

“بالأمانة بوجه شكر حق البنك.. ما شاء الله عليهم تصرفوا وقالوا الكارت من كيفهم.. والموظف قالي إحنا بس نشوف حالات زي دي بنقفل البطاقة على طول سواء صاحبها رد علينا أو لا.. يعطيكم العافية ما قصرتو”.