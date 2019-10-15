شاهدوا ممثلة لبنانية تعترف باكتساب 13 كيلوغراماً من أجل دور في مسلسل.. التفاصيل مفاجئة

كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا سبب زيادة وزنها بعد مشاركتها في مسلسل “دقيقة صمت”.

وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ضمن فقرة من برنامج The Insider الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

وقالت إنها كانت نحيفة جداً قبل بدء العمل على إنجاز المسلسل. وأشارت إلى أنها قررت تغيير شكلها بعدما تعرفت إلى الشخصية، لافتة إلى أن سمارة امرأة لا تهتم بشكلها وأنها تحمي نفسها بقبحها.

وأضافت أنها أخذت بعد ذلك قرار قص شعرها ولم تعد تهتم برشاقتها. واعترفت بأنها اكتسبت ما لا يقل عن 13 كيلوغراماً.

وفاجأت الفنانة بهذا الاعتراف الكثير من متابعيها حيث شاهد المقطع المصور عبر حساب البرنامج على “إنستغرام” أكثر من 35 ألفاً.

وعبر الجميع في تعليقاتهم عن الإعجاب بجرأة الممثلة وبقدرتها على التضحية من أجل الدور الذي تقدمه لتفعل هذا بأفضل طريقة.