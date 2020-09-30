كشفت الممثلة اللبنانية ​مادلين طبر​ أنها كتبت وصيتها منذ 20 عاماً، وطالبت شقيقيها بتنفيذها حرفياً وعدم الطمع فيما تركته للأولاد.

ووضعت طبر نفسها في موقف صعب، بعد أن أصرت على تجربة تصوير مشهد خطير مع رامي الخناجر الشهير محمود أبو العينين، الذي إستضافته في برنامجها “حلوة يا دنيا” عبر قناة “TEN”المصرية، والذي قدم إستعراضاً مع إبنته روح، وفوجئ بطبر تقوم من مقعدها للمرور بالتجربة وتصويرها، وفور وقوفها أمام لوحة رمي الخناجر، قالت إنها تريد أولاً أن تقول وصيتها، وأضافت: “أنا عندي أخ وأخت فاتن وكميل، أنا كتبت لكم الوصية بتاعتي من 20 سنة التزموا بها، ومتطمعوش بحصص الأولاد، وكله على الله”.

وبعدها تدخل فريق الإعداد لتجهيز مادلين قبل تصوير المشهد الخطير، وأصر محمود على رمي الخناجر، وهو معصوب العينين.







