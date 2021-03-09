زارت الممثلة المصرية ​بدرية طلبة​ مزار ​مار شربل​، خلال سفرها الى لبنان، ونشرت عدداً من الصور على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بدرية في الصور وهي تصلي وتضيء الشموع.

وتعرضت بدرية للعديد من الإنتقادات من أشخاص لم يحبوا فكرة دخولها الى الكنيسة، وأنها صلت فيها لأنها مسلمة، ونالت نصيبها من الهجوم.

وردت بدرية على كل المنتقدين على حسابها الخاص، فماذا قالت عن زيارتها للكنيسة، وعن ديانتها وإيمانها كونها مسلمة؟





