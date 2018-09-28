شاهدوا ممثلة مصرية تفاجئ الجميع وترتدي ملابس من كياس بلاستيكية تم تدويرها

فاجأت الممثلة المصرية ​سارة عبد الرحمن​ الجميع بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيت ارتدت ملابس من كياس بلاستيكية تم تدويرها، حيث نشرت صوراً لها من إطلالتها من المهرجان وعلقت على ملابسها بالتالي:

“مصر بتنتج 12 مليار كيس بلاستيك في السنة. و 5.1 ٪‏ من العدد دة بس بيعاد تدويره.. الباقي بيفضل مدة طويلة في قوالب القمامة و مع الشمس بيطلع مادة سامة اسمها الميثان اللي بيضر الانسان وبيجبله امراض منها السرطان. أو بيستقر في البحر او الصحرا عشان يهدد الثروة الحيوانية، في الغردقة مثلا شعب مرجانية بتموت وتتدمر بسبب الأكياس البلاستيك. القمامة كارثة محتاجين نعرف عنها أكتر عشان نبتدي نعمل أي حاجة تنقذ الموقف زي مثلا إعادة التدوير.



حاجة زي كدة اكيد مش هاتتحل بين يوم و ليلة واكيد برضه مانعرفش نمشي بالشكل الـperfect عشان نصلحه بس اهو بنحاول ناخد خطوات صغيرة.



فمبسوطة اقول ان اللي انا لابساه دة معمول من ٣٠ كيس بلاستيك مُعاد تدويرهم. Upfuse براند مصري بيصنع شنط من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة. هما عادة بيصنعوا شنط لكن رحبوا بفكرة تنفيذ التوب دة مخصوص، اللي صممته الموهوبة جدا إزميرالدا رضوان

و اللي صنعوا الخامة نفسها هما سيدات منشية ناصر اللي من خلال upfuse بيكون عندهم دخل ثابت يحميهم من شغلانة فصل القمامة المسببة لأمراض كتير زي التيتانوس. ووكالة الستايلينغ اللي ساعدتني في تصميم اللوك هي new blood. اللينكات لكل حاجة في أول كومنت. شكرا دنيا صدقي على المكياج و شكرا لأحمد أشكر ومحمد حامد للصور”.