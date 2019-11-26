شاهدوا ممثل مصري يكشف عن إعتزاله التمثيل بسبب محمد رمضان

بعد خوضه مجال الفن بين التمثيل والغناء والإخراج، الامر الذي وضعه بحيرة وضياع، وعدم قدرته على إتخاذ قرار بالإكتفاء بمجال محدد، وذلك بحسب قوله، أشار المخرج المصري ​حسام الحسيني​، عن أن الفنان المصري ​محمد رمضان​ هو من ساعده في حل هذه المشكلة.

وقال الحسيني في حواره مع برنامج “كلام ستات” من تقديم شريهان أبو الحسن، هيدي كرم ونهال عنبر، عبر قناة ON E، أنه كان يجلس مع رمضان للتحضير لتصوير فيديو أغنية “مافيا”، حين نصحه الأخير بضرورة التوقف عن تشتيت نفسه بين التمثيل والغناء والإخراج، وطالبه بالتركيز في موهبة واحدة وتحقيق النجاح فيها، قبل أن يبحث عن نفسه في باقي مواهبه، وهي النصيحة التي أخذ بها واعتزل التمثيل بسببها.