شاهدوا منة عرفة تثير الجدل بفستان الزفاف.. فهل تزوجت؟

نشرت الممثلة المصرية ​منة عرفة​ صورة لها بفستان الزفاف من جلسة تصوير أجرتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اثارت الجدل من خلالها فبعض المتابعين ظنّ انها تزوجت.



وعايدت منة الجمهور بمناسبة عيد الحب الذي صادف يوم الجمعة 14 شباط.

الجدير ذكره ان منة عرفة كانت قد انضمت مؤخرا لبطولة مسلسل “ليالينا”، مع الممثل الأردني إياد نصار والممثلة المصرية غادة عادل، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.