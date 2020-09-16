سخرت الفنانة منة فضالي من نفسها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) حيث نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس بعض التمارين، وعلّقت على الفيديو قائلة: “تحسو إني بشحت بجد هههه بخاف من الكوتش بتاعي ربنا يسامحك يا موو”.

يُذكر أن منة كانت قد أعلنت من خلال حسابها على “إنستغرام” عن فيلمها الجديد “زنزانة 7” حيث روّجت للفيلم، ودعت الجمهور لحضور عرضه الخاص، إلا أنها فوجئت بصنّاع الفيلم وقد قرروا إلغاء العرض الخاص، والذي كان مقرراً أن يُقام أمس (الثلاثاء) في سينما 6 أكتوبر.

وكان الفيلم يحمل اسم “المحترف” قبل تغييره ليصبح “زنزانة 7″، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري ومايا نصري، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت. وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.