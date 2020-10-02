تتلقى الممثلة المصرية ​منة فضالي​ دروسا في رقصة الـ “سالسا”، اذ انها نشرت مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت منة في الفيديو برفقة مدربها وهما يرقصان، مشيرة الى انه الدرس الأول لها في هذه الرقصة.



وكانت قد توجّهت منة فضالي مؤخرا بالتهنئة للممثلة المصرية ريهام حجاج بعيد ميلادها، اذ نشرت صورا من المناسبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي دائما مختلفة ريكو”، وحضر عيد الميلاد الممثلتان المصريتان نيللي كريم وإلهام شاهين، وشقيقها الممثل أمير شاهين وخطيبته منة جاب الله.