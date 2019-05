شاهدوا منع صحافية من دخول مهرجان كان بسبب حذائها

منع حراس فعاليات ​مهرجان كان​ السينمائي الصحافية كلوديا إلير من الدخول الى السجادة الحمراء لمشاهدة أحد عروض المهرجان بسبب عدم ارتدائها الكعب العالي الذي يفرضه المهرجان.

وذكرت رئيسة تحرير مجلة “فاريتي” الأميركية الأسبوعية، كلوديا إلير، أنها لم ترغب في الذهاب الى المهرجان أساساً، بسبب معاناتها من ضرورة ارتداء الكعب العالي.

Last night I was stopped on the Cannes red carpet and told by this idiotic security guard that I couldn’t get into this premiere because I was wearing flats. I threatened to post this video on our Variety website. I got in. pic.twitter.com/TTXGn0RDsK

— Claudia Eller (@Variety_Claudia) May 18, 2019