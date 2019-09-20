الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. منى زكي بفستان أبيض شفاف في الجونة وانتقادات لاذعة

شاهدوا.. منى زكي بفستان أبيض شفاف في الجونة وانتقادات لاذعة

بواسطة -
0 160
mona zaki g13

نشرت الممثلة المصرية منى زكي من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صوراً وفيديوهات التقطت لها أثناء مرورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي ومشاركتها في فعاليات حفل افتتاح دورته الثالثة.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق أيضاً مجموعة من تلك الصور. لكن يبدو أن إطلالة الفنانة لم تحظ بإعجاب الكثيرين، إذ اختارت فستاناً باللون الأبيض مزيناً بالريش في جزأيه الأعلى والأسفل مع كتفين مكشوفين. وأضافت إليه حقيبة يد مناسبة وأكسسورات فضية.

وتعرضت على إثر ذلك لبعض الانتقادات القاسية. ومما كتب متابعو أحد تلك الحسابات: “جداً فاشل” و”لبسها سيئ” و”ليتها ما طلت” و”شنو لابسة هذي ؟ ريش حمامة؟” و”يعني الريش اللي تحت كثير. أوفر صراحة”.

ويذكر أن إطلالات بعض الفنانات كانت موضع انتقاد ايضاً وأبرزها تلك التي اعتمدتها الممثلة رانيا يوسف والتي اختارت فستاناً جريئاً جداً دفع بعض المتابعين إلى تذكر فستان البطانة الشهير.

mona zaki g13

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.