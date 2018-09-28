شاهدوا موقف صادم ومخيف.. منقبة تقفز على عبد الله بالخير وتثير الذعر أثناء غنائه على المسرح

مرّة جديدة يتكرر مشهد إقتحام الجمهور للمسرح أثناء أداء الفنانين لوصلتهم الغنائية، ولكن هذه المرّة ما حصل مع الفنان الإماراتي ​عبد الله بالخير​ كان صادماً ومخيفاً.



فقد تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه بالخير على المسرح خلال احيائه واحدة من فعاليات مهرجان الطفل في أبو ظبي في الإمارات، قبل أن تقتحم إمرأة مُنقبة المسرح وتقفز على بالخير وسط ارتباكه وصياح الجمهور.

وكان واضحاً في الفيديو السرعة الكبيرة التي ظهرت بها الشابة الأمر الذي منع القيمين على الحفل من منعها، وبعد قفزها على بالخير يظهر شخص يحاول منعها مما ادى إلى سحب غطاء رأسها.