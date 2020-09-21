تحدثت الممثلة المصرية نشوى مصطفى عن تعرضها لموقف محرج في حفل زفافها منذ 27 عام، اذ ان زوجها تأخر عليها عندما كانت عند مصفف الشعر مدة 3 ساعات، وذلك بسبب متابعته مباراة لنادي الزمالك.
واضافت نشوى انه عندما أتى اليها سألته عن سبب التأخير فقال لها: “بسبب مباراة نادي الزمالك والحمد لله فاز”.
وتابعت خلال برنامج “بيت البلد” على قناة المحور: “وجهت له سؤالا آخر، ماذا لو اتغلب؟، فرد قائلا: “مكنتش حضرت”.
وأكملت حديثها: “أنني لا أحبذ تشجيع كرة القدم ولكني مجبرة على ذلك بسبب تشجيع زوجي وابني لنادي الزمالك”.
تحدثت الممثلة المصرية نشوى مصطفى عن تعرضها لموقف محرج في حفل زفافها منذ 27 عام، اذ ان زوجها تأخر عليها عندما كانت عند مصفف الشعر مدة 3 ساعات، وذلك بسبب متابعته مباراة لنادي الزمالك.