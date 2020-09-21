تحدثت الممثلة المصرية ​نشوى مصطفى​ عن تعرضها لموقف محرج في حفل زفافها منذ 27 عام، اذ ان زوجها تأخر عليها عندما كانت عند مصفف الشعر مدة 3 ساعات، وذلك بسبب متابعته مباراة لنادي الزمالك.

واضافت نشوى انه عندما أتى اليها سألته عن سبب التأخير فقال لها: “بسبب مباراة نادي الزمالك والحمد لله فاز”.

وتابعت خلال برنامج “بيت البلد” على قناة المحور: “وجهت له سؤالا آخر، ماذا لو اتغلب؟، فرد قائلا: “مكنتش حضرت”.

وأكملت حديثها: “أنني لا أحبذ تشجيع كرة القدم ولكني مجبرة على ذلك بسبب تشجيع زوجي وابني لنادي الزمالك”.







