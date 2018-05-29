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شاهدوا موقف محرج.. فنانة ارتفع فستانها على المسرح ولم تكن ترتدي ملابس داخلية

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Singer left red-faced after her skirt blew up in front of audience

موقف محرج.. فنانة ارتفع فستانها على المسرح ولم تكن ترتدي ملابس داخلية

تعرّضت فنانة تُدعى ​جيني جا​ لموقف محرج أمام الجمهور، أثناء غنائها على المسرح خلال مهرجان في ​تايلند​.

وكانت جيني حا تغني عندما طار فستانها، ليظهر لجميع الحاضرين أنها لا ترتدي ملابس داخلية أسفله.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو بشكل كثيف، ما استدعى من جيني جا التعليق، حيث قالت إنها كانت ترتدي سروالاً داخلياً لكن الإضاءة في الحفل جعلتها تبدو عارية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي، فهناك مواقف مختلفة لفنانين ومشاهير ومذيعات ومقدمات برامج خلال والبث المباشر أو إحياء البرامج والحفلات وتقديم نشرات الأخبار.

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