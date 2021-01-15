تحظى مقاطع الفيديو التي توثقها الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ والتي تبرز فيها موهبتها في التقليد إعجاب متابعيها ورواجاً كبيراً.

وكانت ميرهان نشرت مقاطع فيديو سابقة قلدت فيها عدداً من الفنانات ونجحت بالتحول إلى نسخة عنهن عن طريق الماكياج وبعض التغييرات في اللوك وحتى الرقص.

وأثارت ميرهان الدهشة في آخر فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي قلّدت فيه الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ إن من حيث الماكياج أو الشعر أو الرقص وقامت بأداء استعراضي لمجموعة من الأغنيات الشهيرة لها أبرزها “بيسألني مكانه وين”.

وأبرز الفنانات العربيات اللواتي قلدتهن ميرهان حسين هن: أنغام، إليسا، ​فيفي عبده​، ​سميرة سعيد​، ​مايا دياب​، و​نوال الزغبي​، وظهرت في مقاطع الفيديو بملامح قريبة للغاية معهن باستخدام المكياج، فضلاً عن تقليدها لأدائهن بشكل مذهل.





