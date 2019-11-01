شاهدوا.. ميرهان حسين توضح حقيقية إجرائها عملية تجميل لأنفها

نفت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ إجرائها لعملية تجميل لأنفها، وجاء ذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من إحتفالها بعيد ميلادها، إذ علّقت إحدى المتابعات على الصورة قائلةً لها:”عاملة أنفك ومش ضابط كتير.. يا ليت تسويه عند دكتور ​مي عز الدين​ يطلع بشكل طبيعي وناعم”، لتردّ ميرهان، كاتبة: “لا أنا مش عاملة مناخيري”.

يذكر ان ميرهان حسين اطلّت في شهر رمضان الماضي بمسلسلين هما “علامة استفهام” مع الممثل المصري محمد رجب، ومسلسل “بركة” مع الممثلين المصريين عمرو سعد، وهالة صدقي وكمال أبو رية.