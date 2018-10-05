شاهدوا ميريام عطالله: لم أقصد الشماتة بمرض اليسا

في مقابلة أجرتها الفنانة ميريام عطالله مع موقع “فوشيا” كشفت أنه حين قالت عن الفنانة اليسا “الله لا يردها” في مقابلة أجرتها مع الإعلامي تمام بليق، لم تكن تتحدث عن مرض اليسا، بل كانت ترد على قولها بانها لا تريد أن تزور سوريا.

وأكدت عطالله أنها لا تشمت بالمرض وتتمنى الشفاء للجميع.