شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمقطع فيديو قصير نصحت فيها الجمهور بالبقاء في المنزل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت النجمة اللبنانية في المقطع على طبيعتها بشعرها الكيرلي وبمكياج خفيف، وقالت فيه: “بليز خليكم في البيت، إذا مش كرمالكم كرمال أهلكم”. ليكمل ابنها جايدن “بابا وماما”.

ونال المقطع إعجاب الالاف من متابعيها وأثنوا على مبادرتها الواعية، في حين لاحظ العديد من المتابعين التعب والبحة الموجودة في صوتها، بينما علق البعض على وجود تغيير في شكل وجهها، متسائلين عن السبب وهل أجرت تجميل أو اكتسبت بعض الوزن الزائد بعد انجابها طفلها الثاني دايف.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي الذي نشرته الفنانة اللبنانية لتوعية متابعيها على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي للحدّ من إنتشار الوباء، في ظلّ الأزمة المتفاقمة في لبنان.