شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو عفوياً سُجّل من داخل منزلها خلال قضائها عيدَي الميلاد ورأس السنة، واستعرضت خلاله شجرة الميلاد الضخمة والزينة متنوعة الألوان والأشكال في أرجاء المنزل، كما بيّنت لمتابعيها طاولة الطعام التي جهّزتها للاحتفال مع عائلتها بمناسبة انتهاء العام، ونقلت الأجواء العائلية العفوية.

وحرصت ميريام كالعادة على إخفاء ملامح وجه ابنها الكبير “جايدن”، لكنها لم تفعل المثل مع طفلها الجديد “دايف”، وعلّقت على المقطع قائلة: “روح عيد الميلاد في عائلة متري”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو العائلي اللطيف، ونال إعجاب الآلاف منهم حيث أثنوا على طرافة ميريام والطريقة الطفولية التي تتعامل بها مع طفليها، وطالبوها بإظهار ملامح طفلها، متسائلين عن سبب إصرارها على اخفائها عن الجمهور.