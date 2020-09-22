ردت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ على الاتهامات التي وجهت إليها بانتقاد بعض فئات المجتمع من خلال تقليدها لهم بفيديوهات تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ميس خلال حوارها في برنامج The Insider، أنها تحترم آراء المتابعين، موضحة أنها بالأساس ممثلة كوميدية، وقدمت عشرات الشخصيات من قبل، ولاقت رواجاً كبيرا، لأن الجميع تعامل معها في إطار العمل الفني الكوميدي وليس عملا يهدف للسخرية.

وتابعت ميس بالقول: “أنا من أول ما بدأت بدأت ببرنامج كوميدي قدمت خلاله العديد من الشخصيات.. عمرنا ما اخدنا هذه الاسكتشات بهذه الطريقة، الشخصيات اللي بعملها دلوقت انا اصلا قلدتها زمان والناس كانت تتقبلها بصدر رحب وتضحك، على عيني وراسي أراء الجمهور بس أبدا مش ده المقصود ولا إننا نتنمر بحد”.







