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شاهدوا ميغان ماركل تبهر الجميع بأناقتها ورزانتها.. وتفاجئ العالم بتكريم مصممة فستان زفافها

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Duchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion Awards

ميغان ماركل

فاجأت الدوقة الساسكس ​ميغان ماركل​ الحضور خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز British Fashion Awards المقام في قاعة رويال ألبيرت هول، مُبهرةً الجميع بأناقتها ورزانتها، رغم حملها في الشهر الخامس.

وأثارت ماركل، البالغة من العمر 37 عامًا، إعجاب الضيوف أثناء اعتلائها خشبة المسرح لتقديم جائزة أفضل مصممة ملابس نسائية لهذا العام التي فازت فيها مصممة الأزياء الشهيرة كلير وايت كيلر، المسؤولة عن تصميم فستانها الأبيض الذي ارتدته في حفل زفافها الملكي في شهر أيار الماضي من هذا العام.

وتألقت ميغان بفستان مخملي أسود طويل ذو كتف عارٍ، جاء تصميمه ضيقًا بالكامل مُبرزًا منحنيات جسدها المثالي وتكوُّر بطنها، في حين استعرضت ساقيها الرشيقتين بفتحة أمامية تصل الى الركبة، ويعتقد أنه من توقيع العلامة الفرنسية “جيفينشي” ومن تصميم ذات المصممة “كلير”.

Duchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion Awards

Duchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion AwardsDuchess of Sussex STUNS onlookers in surprise appearance to honour wedding dress designer at Fashion Awards

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