شاهدوا.. مينا عطا يرتدي قميص عابد فهد في كليبه الجديد

طرح الفنان المصري ​مينا عطا​، الذي عُرف في برنامج “​ستار أكاديمي​”، أغنية جديدة بعنوان “عنقود العنب” على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب.



وظهر عطا في الكليب شاب يقود سيارة مكشوفة صغيرة تحاول إحدى الفتيات جذب انتباهه من خلال الرقص والتمايل أمامه. وفي أول اطلالة له في الكليب كان يرتدي مينا قميصاً منقطة ومطبعة بالرسومات، الأمر الذي جعل عدد من المتابعين يشبهون هذا اللّوك بثياب ​عابد فهد​ بدوره “جابر سلطان” في مسلسل “طريق”.

وقد تعاون مينا في هذه الأغنية مع الشاعر الغنائي أحمد راشد، والملحن ​محمد رحيم​، والموزّع الموسيقي ​كريم عبد الوهاب​ ومحمد رحيم. الكليب حمل توقيع المخرج نبيل مكاوي ومرقس عادل.