شاهدوا.. مي العيدان تتنمر على والدة دانة الطويرش من خلال جنسيتها

أحدثت الإعلامية الكويتية مي العيدان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن والدة دانة الطويرش في أحدث حلقة من برنامجها “كشف حساب” الذي يعرض على شاشة قناة “سكوب”.

وتطرقت في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” إلى جنسية الأخيرة. وقالت إن دانة تنتمي إلى الجنسية العراقية وإن والدتها كويتية.

وأثارت الجدل حين أضافت أن الأم أيضاً مجنسة. ورأى الكثير من المتابعين في هذا نوعاً من التنمر والتمييز العنصري.

ويشار إلى أن حالة من التوتر سادت في وقت سابق بين العيدان ووالدة الفاشينيستا الشهيرة. وجاء هذا على خلفية تعليق كتبته الأم على حساب الإبنة وجاء فيه: “إنت يا مي إحنا دائماً نذكرك في مناسباتك. حتى ما كلفتي نفسك تدزي لي مساج على سلامة دانة”.

وهو ما أزعج العيدان ودفعها إلى التعليق من خلال حلقة من برنامجها حيث أشارت إلى أنها كانت تتابع أوضاع دانة أثناء الحمل وأنها هنأتها قبل ذلك بزواجها.

وكشفت أن الفاشينيستا كانت ستقيم حفل زفافها في العاصمة اللبنانية بيروت إلا أنها عدلت عن ذلك بعدما أصبحت حاملاً .

وتابعت: “مو حلو العرس وهي حامل”، معتبرة أن التعليق يفتقر إلى الرقي. وبررت عدم تواصلها معها عبر الهاتف بالقول إن بعض الأرقام حذفت من هاتفها بسبب عطل طرأ عليه.