الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. مي العيدان تتنمر على والدة دانة الطويرش من خلال جنسيتها

شاهدوا.. مي العيدان تتنمر على والدة دانة الطويرش من خلال جنسيتها

بواسطة -
0 89
maiel3idan dana tweresh

مي العيدان تتنمر على والدة دانة الطويرش

أحدثت الإعلامية الكويتية مي العيدان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن والدة دانة الطويرش في أحدث حلقة من برنامجها “كشف حساب” الذي يعرض على شاشة قناة “سكوب”.

وتطرقت في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” إلى جنسية الأخيرة. وقالت إن دانة تنتمي إلى الجنسية العراقية وإن والدتها كويتية.
وأثارت الجدل حين أضافت أن الأم أيضاً مجنسة. ورأى الكثير من المتابعين في هذا نوعاً من التنمر والتمييز العنصري.
ويشار إلى أن حالة من التوتر سادت في وقت سابق بين العيدان ووالدة الفاشينيستا الشهيرة. وجاء هذا على خلفية تعليق كتبته الأم على حساب الإبنة وجاء فيه: “إنت يا مي إحنا دائماً نذكرك في مناسباتك. حتى ما كلفتي نفسك تدزي لي مساج على سلامة دانة”.
وهو ما أزعج العيدان ودفعها إلى التعليق من خلال حلقة من برنامجها حيث أشارت إلى أنها كانت تتابع أوضاع دانة أثناء الحمل وأنها هنأتها قبل ذلك بزواجها.
وكشفت أن الفاشينيستا كانت ستقيم حفل زفافها في العاصمة اللبنانية بيروت إلا أنها عدلت عن ذلك بعدما أصبحت حاملاً .
وتابعت: “مو حلو العرس وهي حامل”، معتبرة أن التعليق يفتقر إلى الرقي. وبررت عدم تواصلها معها عبر الهاتف بالقول إن بعض الأرقام حذفت من هاتفها بسبب عطل طرأ عليه.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.