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شاهدوا.. مي العيدان تسخر من مشاعل الشحي وزوجها بعد استفزازهما لجين عمران

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mai eidan mash3el el shahi

مي العيدان مشاعل الشحي

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس، في إحدى حلقات برنامجها “كشف حساب” الذي تقدمه على شاشة قناة “سكوب”.

وقالت إن ما يفعلانه يزعجها كما يزعج الكثير من الأشخاص بشكل سلبي. وأضافت أنها تعني بذلك الفيديوهات التي يقومان بنشرها على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تمثيلية وغير طريفة.
وانتقدت المقطع المصور الذي يظهر فيه خميس نائماً، فيما تقوم الشحي بحلاقة شعره من دون أن ينتبه، علماً أن صوت آلة الحلاقة قوي جداً بحسب قولها.
وتعليقاً على الفيديو كتبت: “مي العيدان وانتقاد ناري لمشاعل الشحي وأحمد الخميس ومقالبهم ببعض. إنتو تفتقدون حتى للتسلية”.
يشار إلى أن الزوجين أثارا الجدل مؤخراً بسبب ظهورهما برفقة نجم المواقع ريان جيلر، واستفزا بذلك الإعلامية السعودية لجين عمران التي وجها إليها رسالة انتقادية قاسية.
إلا أن الأخيرة علقت على صورة نشرتها مؤخراً على حسابها على “إنستغرام” متحدثة عن “فنّ التجاهل”. وهو ما اعتبره الكثير من المتابعين رداً على الثنائي.

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