شاهدوا مي العيدان تسخر من مشاعل الشحي: فرحانة بخالها الفلبيني.. ونعم النسب

أثارت ال​إعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ جدلاً كبيراً وتعرضت للكثير من الإنتقادات بسبب سخريتها من الممثلة الإماراتية ​مشاعل الشحي​ مما دفع بالكثيرين إلى إتهامها بالعنصرية.

وكانت العيدان قد نشرت مقطع فيديو نشرته الشحي سابقاً عن لحظة تجمعها مع خالها الفلبيني، وطفلة صغيرة بدت أنها ابنته، معلقة: “حبيبي خالي حبيبي خالي راح اشتاق لهم كثيييير طبعا لو تلاحظون انه يتجاهل شوي بالكلام لانه حساس ومن النوع اللي مايقدر يخبي حزنه مايبي يتكلم ويصيح”.

وسخرت العيدان من فرحة الشحي هذه حيث علّقت على الفيديو بعد إعادة نشره عبر صفحتها الخاصة:” مشاعل الشحي فرحانة بخالها الفلبيني اللي جاب لك يخليلك ونعم النسب”.

ولم تكتفي العيدان بهذا التعليق العنصري بحسب الكثيرين، بل أكملته بتعليق آخر وذلك في ردّها على أحد المتابعين الذي إنتقد تعليقها الأول حيث قالت له:” المصريين عرب وموحدين بالله، مش اسيويين مش معروف دينهم”.‎