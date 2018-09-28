شاهدوا مي العيدان تهاجم أحمد الفيشاوي لتقبيله زوجته.. كان ناقص تخلع ملابسها ليكتمل الشو؟

هاجمت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​، بعد أن أثار جدلاً كبيراً بتقبيله زوجته ​ندى كامل​ أكثر من مرة، على السجادة الحمراء في ​مهرجان الجونة السينمائي​.

وقالت العيدان في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “هي زوجتك حلالك وبتحبها وتعشقها ما قلنا شيء، لكن أنا ما شوفت فنان عربي قبل زوجته بهذا الشكل على السجادة الحمراء من قبل”.



وأضافت: “شنو اللي كان ناقص تجيب السرير معاك من البيت؟ أو تخلع ملابسها ليكتمل الشو؟، واللي يدافع عن تصرف أحمد الفيشاوي هذا يكون ممن يحبون أن تشيع الفاحشة”.

وكان أحمد الفيشاوي قد ظهر للمرة الأولى إعلامياً برفقة زوجته ندى كامل، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، وكعادته في كل المهرجانات يثير الجدل، حيث قام بتقبيلها أكثر من مرة خلال التقاطهما صور تذكارية.