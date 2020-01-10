شاهدوا.. مي العيدان تهاجم المتعاطفين مع قتيل منزل نانسي عجرم

علّقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على واقعة مقتل شاب سوري بمنزل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، بسخرية على التطورات التي شهدتها القضية وتعاطف البعض من رواد التواصل الاجتماعي مع القتيل، الذي اتهمه ”الهاشم“ بأنه لص وتسلّل إلى منزله لسرقته، حاملاً مسدسًا.

وتداول رواد ونشطاء السوشيال ميديا على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لـ“العيدان“، تهاجم وتسخر فيه من المدافعين عن القتيل، قائلة: ”واحد مقتحم البيت يعني ويش تسوي.. تغنيله ولا ترقصله على واحدة ونص.. واحد راح الفجر مقتحم البيت وحاطط مسدس على رأس العائلة سواء البنات أو الزوج.. شو تبونه يعني يقوله أقعد ويضايفه“.

وتابعت العيدان: ”المشكلة أن الناس بتصدق أي كلمة تتقالهم يصدقون على طول.. يعني هو مو حرامي يبقي خلاص مو حرامي.. طب ليش كان رايح بيت نانسي فجرا.. يردون بأنه ليه فلوس وراح ياخدها.. طب يأخذها فجرا.. ينفع دا.. نانسي مش محتاجة أساسًا أنه تألف قصة“.

وأردفت الإعلامية الكويتية: ”طب كام يطالبهم.. ألفين دولار ثلاثة آلاف طب 10 آلاف دولار.. ترى أساسًا أن الـ 10 آلاف دولار تسوى قيمة حذاء واحد من برندات نانسي عجرم اللي تشتريها“.

وأضافت: ”بعدين يقولون ليش ما أطلقت عليه رصاصة واحدة وأطلقت عليه 16 رصاصة.. الراجل هستر طبيعي تصيبه الهيستيرية عشان يحمي أولاده أغلى ما يملك في هذه الدنيا.. تقعدون تحاسبون الشخص اللي نايم ببيته ويقوم يلاقي عياله مهددين بالقتل.. إيش عرفه أنه مسدس لعبة مو حقيقي“.

واختتمت كلامها قائلة: ”وأمه طالعة متبدرة وحاطة الكحلى والحواجب.. وتقول أبني حرقوا قلبي.. طب والميكاب يا حجة اللي إنتي حطاه.. المشكلة أنهم يطلعون يتحججون فقط بالفلوس.. إذا ما عنده صورة مع نانسي.. الجريمة واضحة“.

وتجدر الإشارة، إلى أن وكيل الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم أشار في مداخلة تلفزيونية، إلى أن ما يحكى ويكتب عن توقيف الهاشم وعجرم عار من الصحة ومن نسج خيال أصحابه والاثنان في منزلهما.

وما زالت قضية مقتل الشاب محمد الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بعد محاولته اقتحام منزلهما بهدف السرقة تشغل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لوجود عدد من التفاصيل التي يعتبرها البعض غريبة وغير مفهومة لاسيما موضوع الـ 18 طلقة التي اخترقت جسد القتيل.