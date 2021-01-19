خلال الساعات الماضية، أثارت دكتورة خلود الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن السبب الحقيقي وراء خضوعها لعمليات التجميل، مرجعة الأمر إلى التنمر الذي كانت تتعرض له مع زوجها، لتستنكر الإعلامية مي العيدان تصريحاتها، وتهاجم الفاشنيستا الكويتية هجوماً شديد.

وهاجمت مي العيدان، دكتورة خلود، حيث أعادت نشر التعليق المثير للجدل للفاشنيستا الكويتية، معلقة عليه: “خلود تقول الناس يحرجوني ويفشلوني جدام امين يقولوله شكلها اكبر منك . . ليش ياحبيبتي بعد هذه الحقيقه مو انتي فعلا اكبر منه مو محتاجه ناس يقولون له ليش وقت لما كتبتوا عقد الزواج ماشفتي بالبطاقه انج اكبر . . خلي يكون عندج مصداقيه مع نفسج ومع الناس”.

إحدى متابعات دكتورة خلود علقت على صورة نشرتها الأخيرة، بكلمات ساخرة قالت فيها إنها بعمر الـ22 وتبدوا أكبر من دكتورة خلود التي تصغر دائماً، وهو ما ردت عليه الفاشنيستا الكويتية قائلة: “عاد تدرين انا كانوا دايما الناس يقولولي شکلج اكبر من عمرج وكانوا مرات يحاولون يحرجوني ويفشلوني جدام امين يقولوله شكلها اكبر منك بس طبعا انا ما انحرج كله شاقه الحلج واضحك”.

وأضافت: “بعدين فكرت قلت ليش يقولون لي جذي .. بيني وبين نفسي قلت اكيد في شغلات مخليتني اكبر من عمري وعرفت شنو.. اول شي اهو وزني.. ثاني شي طريقة مكياجي.. ثالث شي البسي .. وضعف عدلت مكياجي وحاولت اغير ستايلي باللبس.. و اهتم بنفسي اكثر .. الحين الناس يقولولي ماشاء الله سنين وتغيرتي صرتي حلوه و۱۰ صفرتي شكلج كيوت”. تعليق دكتورة خلود على متابعتها، استفز الإعلامية مي العيدان، والتي هاجمت دكتورة خلود، مستنكرة ما علقت به، لتجدد بتعليقها الخلاف الذي نشب بينها وبين الفاشنيستا الكويتية. وكانت قد فاجئت دكتورة خلود متابعيها بنتائج العملية الجراحية التجميلية التي خضعت لها خلال الأيام الماضية، ونشرت فيديو في حسابها الشخصي، أظهر تغير واضح في ملامحها، وعبر متابعوها عن دهشتهم بتغير ملامحها معتبرين أنها “زراعة رأس”.

أسباب خلاف دكتورة خلود ومي العيدان

كان سيل متبادل من الاتهامات بين مي العيدان والدكتورة خلود تسبب في خلاف حاد بينهما، حيث اتهمت العيدان الدكتورة خلود بالتزييف وشراء المتابعين، وهددت بمقاضاتها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث اتهمت العيدان الدكتورة خلود أيضاً بالتسبب في إجهاض فرح الهادي زوجة الفنان عقيل الرئيسي. واتهمت العيدان الدكتورة خلود بتزوير شهاداتها العلمية، إلا أن الأخيرة لم تصمت طويلاً لترد على العيدان بعد ذلك برسالة تضمنت كلمات قاسية، حيث قالت في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: “من اليوم راح أبلش فيك وأهينك وأمسخرك راح أخليكي مشهورة في العالم بلقب أم ريحة”. ليبدأ خلاف حاد بين الطرفين واتهامات متبادلة بينهما على طول الخط، وصلت حد التهديد بالمقاضاة.