من جديد تحدّثت الإعلامية مي حلمي عن أزمة طلاقها من المطرب محمد رشاد بعد عام واحد على زواجهما الذي شهد أزمات عدة منذ بدايته، فشاركت متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” وظهرت فيه وهي تغنّي عن “ناكري العِشرة”، وكتبت معلّقةً: “سقفة كبيرة للناس اللي اتخلت عن عشرتنا وخلوا سيرتنا بقت سيرة”. وتفاعل الجمهور مع غناء مي، وحاول البعض مواساتها باعتبار أنها تقصد زوجها السابق الفنان محمد رشاد.

يُذكر أن محمد رشاد كان قد فاجأ جمهوره بإعلان انفصاله عن زوجته المذيعة مي حلمي أخيراً، وأن الطلاق تم بينهما في سرّية تامة، إلا أن مي أكدت لجمهورها من خلال أكثر من منشور أنها لا تعرف شيئاً عن موضوع الطلاق هذا، وأنها علمت به مثل غيرها من المواقع الإخبارية، ليخرج رشاد ويؤكد حصول الطلاق، وأن عودتهما الى بعضهما أصبحت مستحيلة لأنه رمى عليها الطلقة الثالثة.