شاهدوا.. مي سليم لن تلتقى وليد فواز بعد انفصالهما

انتهت الفنانة مى سليم، من تصوير كل مشاهدها فى فيلم “قرمط بيتمرمط” مع الفنان أحمد آدم والمقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث توقف قبل عدة أشهر ويتبقى فيه أسبوع تصوير ويتم الانتهاء منه نهائيًا تمهيدًا لطرحه فى السينمات خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2019



وبعد انتهاء مى سليم من تصوير مشاهدها فى العمل فلن يجمعها مشاهد مع الفنان وليد فواز المشارك فى بطولة الفيلم والذى يتبقى له عدد من المشاهد، حيث اعلنا انفصالهما قبل أيام قليلة، وكان العمل يعد الأول الذى يجمعهما بعد زواجهما إلا أن الزواج لم يستمر طويلاً وانفصلا قبل اجتماعهما فى الفيلم مرة أخرى

المصدر: youm7.com