شاهدوا.. مي عز الدين تبهر الجمهور بإطلالتها

نشرت الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ صورة جديدة لها، ارتدت فيها فستانا أحمر ووضعت نظارة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> 🥀 . . . . @figegypt @rayban @karen_millen @vancleefarpels A post shared by 𝓜𝓪𝓲 𝓔𝔃𝔃 𝓔𝓵𝓭𝓲𝓷 (@maiezzeldin) on Jul 5, 2019 at 9:18am PDT

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على اطلالتها.

الجدير ذكره أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل “البرنسيسة بيسة” من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، ويشارك فيه كل من بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.