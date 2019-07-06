شاهدوا.. مي عز الدين تبهر الجمهور بإطلالتها

نشرت الممثلة المصرية مي عز الدين صورة جديدة لها، ارتدت فيها فستانا أحمر ووضعت نظارة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
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ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على اطلالتها.
الجدير ذكره أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل “البرنسيسة بيسة” من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، ويشارك فيه كل من بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.