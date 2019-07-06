الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. مي عز الدين تبهر الجمهور بإطلالتها

شاهدوا.. مي عز الدين تبهر الجمهور بإطلالتها

بواسطة -
0 73

نشرت الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ صورة جديدة لها، ارتدت فيها فستانا أحمر ووضعت نظارة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

🥀 . . . . @figegypt @rayban @karen_millen @vancleefarpels

A post shared by 𝓜𝓪𝓲 𝓔𝔃𝔃 𝓔𝓵𝓭𝓲𝓷 (@maiezzeldin) on

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على اطلالتها.

الجدير ذكره أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل “البرنسيسة بيسة” من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، ويشارك فيه كل من بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.